تداول عدد من متابعي النجم المصري عمرو دياب مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر فيها معجبوه وهم يحاصرونه بعد الحفل الذي أحياه في أحدى الجامعات الخاصة في القاهرة.



وظهر "الهضبة" في المقطع وهو يقود سيارته بنفسه، ويحاول الهرب بسرعة من الشبان الذين حاصروه فور انتهاء حفله الذي أحياه يوم الخميس الماضي، ما أثار ضجة كبيرة بين جمهوره، متهمين اياه بـ"الغرور".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي شكل صدمة لهم، لا سيما وان الانزعاج بدا واضحاً على عمرو دياب خلال محاولاته الهرب من الشبان وكاد يدهسهم.