نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو التقط أثناء قيامها بتصوير أغنيتها "صورة سيلفي" في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الناس الذين أتوا لمشاهدة عمليات التصوير، ما أدى إلى حدوث ازدحام شديدة في شوارع القاهرة.

وتعليقاً على الفيديو الذي حقق أكثر من 30 ألف مشاهدة كتبت نيكول: "من وسط البلد وشوارع القاهرة مصر".

وكانت الفنانة نشرت صورة لها عبر التطبيق نفسه تظهر فيه وهي تجري استعداداتها لبدء التصوير. وكتبت تعليقاً عليها: "وانطلقنا تصوير أول يوم صورة سيلفي".

ويشار إلى أنها قدمت الأغنية باللهجة المصرية. وقد كتب كلمتها ولحنها محمد رحيم وتولى توزيعها توما. أما الفيديو كليب الخاص بها فهو من إخراج ياسر سامي. ومن المقرر أن يتم إطلاقها قريباً عبر "يوتيوب" والمتاجر الرقمية.

ومن المرتقب أن تظهر نيكول في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب النجم السوري تيم حسن.