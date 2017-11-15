نشرت الفنانة زينة صورة للفنانة أمل حجازي بعد ارتدائها الحجاب على حسابها بانستقرام، ووجهت زينة رسالة مطولة إلى أمل حجازي شرحت فيها أسباب حبها لها رغم إنها لا تعرفها شخصياً.

وقالت زينة في رسالتها إلى امل حجازي إنها لم تكن معجبة بفنها بقدر ما كانت تحب شخصيتها، رغم إنها لا تعرفها ولكنها بحثت عن الأسباب التي جعلتها تحب شخصية أمل حجازي، واكتشفت إنها من مواليد برج الدلو مثلها، وقالت:" طول الوقت وانا بحب الست دي ما اعرفش ايه سبب الحب ده، ومش إعجاب بفنها لا حب لشخصيتها مع أني ما اعرفهاش خالص بس بشوف interview بس ليها .. وبعدها اكتشفت انها نفس برجي برج الدلو فزاد حبي ليها..".



وتابعت في كلامها عن أمل حجازي:" وقدرت ألاقي سبب جامد لحبي ليها لأني فهمت انها لازم تكون إنسانة بجد وحقيقيقة في كل تصرفاتها.. وبعدها عرفت انها اتحجبت فحبتها اكتر مع أني مش محجبة !! احيانا بنحب ناس منغير مانعرفهم لأنهم صادقين أو فيهم حاجة مننا.. ربنا يوفقها في حياتها الجديدة وبرده بحبها".



ولاقت رسالة زينة اعجاب متابعيها خاصة انها عبرت عن حبها ودعمها لأمل حجازي رغم إنها لا تعرفها، وتقضي زينة حالياً اجازة مع أسرتها في باريس قبل ان تعود الى القاهرة لاستكمال اعمالها الفنية في فيلم "كارما" و مسلسل "الصعود الى الهاوية" مع آسر ياسين