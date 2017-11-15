نشرت الفنانة السورية عبير شمس الدين مقطع فيديو وهي تخضع لمكياج يظهر آثار دماء وعنف كبير تعرضت له.

والمقطع حسبما قالت عبير هو من تحضيرات تصوير أحد المشاهد في مسلسل «وهم» للكاتب سليمان عبدالعزيز والمخرج محمد وقاف وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وعن سر المكياج المضرج بالدماء وما دورها في العمل؟ قالت شمس الدين: أؤدي شخصية «هدى» وهي التي تصل بزوجها لأن يصبح رجل أعمال ناجحا ووزيرا ولكنه يهملها بفترة من الفترات لتبدأ المشاكل والخيانة وتنتهي قصتها بمقتلها بظروف غامضة لتبدأ التحقيقات لكشف سر الجريمة، حيث تستمر في كافة حلقات المسلسل.

وأضافت: «تبدأ الاتهامات والتحقيقات لكل من هو قريب وبعيد عنها ولنكتشف أن القاتل هو شخص بعيد كل البعد عن الناس الذين دارت حولهم الشكوك». وأوضحت عبير، بحسب موقع «سيدتي نت»، أن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وجهها مضرجا بالدماء هو تحضير للمشهد الذي تقتل به.

يشار إلى أن عبير تشارك في عملين آخرين هذا الموسم هما «فرصة أخيرة» للمخرج فهد ميري و«حريم الشاويش» للمخرج أسعد عيد.