مفرح الشمري

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حرصت المذيعة والممثلة نورهان عماد الدين على زيارة وفد الكويت الذي شارك في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام الذي انتهت دورته السادسة الجمعة الماضي. وهذه الزيارة نابعة من حب نورهان الكبير للكويت التي تكن لها كل احترام وتقدير.

وأكدت عماد الدين، المولودة في الكويت والتي اشتهرت فيها بتقديمها للبرامج التلفزيونية والتمثيل المسرحي، أنها مشتاقة للكويت وأهلها «وايد وايد» وخصوصا لزملائها الإعلاميين والممثلين الذين تشرفت بالعمل معهم، وقالت لـ «الأنباء»: «وحشتني الكويت ووحشوني زملائي، وأنا مشتاقة لهم لأني ولدت بالكويت وتعلمت فيها وكبرت والكويت موجودة في ذرات تكويني».

وأضافت أنها تقدم حاليا برنامجا عن «السوشيال ميديا» على قناة «الغد» وهي قناة إماراتية تبث من مصر وتوجهها عربي لرصد ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي في شتى الدول العربية.

وبخصوص التمثيل، ذكرت أنها لم تأتها فرصة حقيقية بخصوصه سوى مشاركتها في فيلم «فتاة المصنع» كضيفة شرف مع المخرج محمد خان، حيث اعتبرت هذه التجربة من تجاربها الناجحة، خصوصا أنها مع مخرج متمكن مثل محمد خان.

وعن أمنياتها قالت نورهان: أتمنى أن اعمل بالمسرح في الكويت لأن لدي أصدقاء فيه مثل خالد أمين وعبدالعزيز صفر ونصار النصار ومحمد الحملي بالإضافة الى قروب الجيل الواعي لأني مشتاقة للعمل معهم لأنهم ممثلون جيدون لدرجة لا توصف ويحتاجون حاليا للتسويق عالميا.