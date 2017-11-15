تلقت الممثلة السورية سوزان نجم الدين دعوة خاصة من «منظمة التسامح والسلام» لحضور المؤتمر الدولي التاسع للتسامح والسلام، في اليوم العالمي للتسامح منتصف الشهر الجاري في فندق النيل ريتز كارلتون في القاهرة.

وذكرت تقارير صحافية ان المنظمة اختارت نجم الدين لتكون سفيرة التسامح والسلام لعام 2017، على أن يتم تكريمها خلال الحفل بمشاركة 12 دولة عربية وافريقية وأوروبية وحضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وقال رئيس منظمة التسامح والسلام، د.حمدي قنديل، في تصريحات له: «تم اختيار النجمة سوزان نجم الدين لتكون سفيرتنا لعام 2017، نظرا لجهودها في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان عبر مسلسلاتها وأفلامها ولقاءاتها وتصريحاتها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «تابعنا نجم الدين على مدار أكثر من سنة، فتبين لنا أن كل أعمالها تدعو للخير والتلاحم ووحدة الأمة ولم الشمل ونشر الحب بين الناس».

وكانت نجم الدين قد حصدت الفترة الماضية جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الأهرام الدرامي لعام 2017 عن دور «روز» في مسلسل «شوق»، بعد أن تم التصويت على تلك الجائزة من الجمهور على نطاق واسع، وقبل ذلك منحها القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر لقب «ملكة الأناقة» لعام 2017 كأفضل فنانة تهتم بإطلالتها وأناقتها في جميع المناسبات، كما منحت درعا تكريمية في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2017 أيضا.

ودراميا، تقرأ بطلة «الكواسر» و«حنين» عددا من النصوص في سورية ومصر، لكنها لم تستقر بعد على العمل الذي ستطل به على جمهورها خلال الموسم الدرامي المقبل.