تستعد الفنانة منة شلبي لتصوير مشاهدها الأولى في فيلم «أهل العيب» الذي كتبه تامر حبيب ويخرجه هادي الباجوري.

والفيلم هو محل خلاف قديم بين منة والسيناريست تامر حبيب، حيث ظهر الأخير في أحد البرامج مؤخرا متحدثا عن القطيعة بينه وبين منة بسبب أحد الأفلام الذي رفضت المشاركة في بطولته لكن تم الصلح بينهما برعاية الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ويبدو أن منة لم ترض أن يستمر الخلاف بينها وبين تامر فتراجعت عن انسحابها من الفيلم وبدأت في التجهيز له من جديد، خصوصا مع إعجابها الشديد بالشخصية التي تقدمها.

وذكرت تقارير صحافية أن منة شلبي تعقد حاليا جلسات عمل مع المخرج هادي الباجوري للاتفاق على الملامح النهائية للشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، فيما اعتذرت للمنتج محمد السبكي عن المشاركة في فيلم «حرب كرموز» الذي يقوم ببطولته أمير كرارة وغادة عبدالرازق وفتحي عبدالوهاب بسبب انشغالها بالتركيز في الشخصية التي ستقدمها في فيلم «أهل العيب» والتي تحتاج لفترة طويلة للتحضير لها.

الجدير بالذكر أن آخر أفلام منة شلبي كان فيلم «الأصليين» والذي طرح بدور العرض خلال الفترات الماضية، ولكنـه لم يحقق النجاح الجماهيري بشكل كبير خاصة أنه ينتمي لنوعية الأفلام النفسية التي يصعب على البعض مشــاهــدتـهــا وفهمها.