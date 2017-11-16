عبّر الممثل السوري قصي خوليعن اعجابه وتقديره للممثلتيم حسنابن بلده وتمنى له التوفيق في احدث ادواره التمثيلية .

وقال قصي ناشرا صورة لتيم يبدو فيها بوضعية غريبة وهي من احد مشاهد المسلسل: "ابو التيم اخوي كالعادة المكتوب مبين من عنوانه تيم في حالة ابداع مختلفة من زاوية جديدة وقراءة مختلفة كل التوفيق لك ولكل فريق العمل ومبروك سلفا النجاح".



وينتظر الممثل تيم حسن عرض مسلسله المصري الجديد "عائلة الحج نعمان" قريباً، وكان قد شارك الاعلان الترويجي الاول التابع للمسلسل لتشويق متابعيه الذين تفاعلوا معه.

ويصّور حالياً حسن الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، الذي سيعرض في رمضان 2018.