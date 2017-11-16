قررت نقابة الموسيقيين إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق بعد سخريتها في إحدى حفلاتها من مياه نهر النيل.

وأصدرت نقابة الموسيقيين المصريين منذ قليل قراراً بإيقاف المطربة عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق، على خلفية إساءتها لمصر خلال حفلها الأخير.

وأكدت المعلومات أن النجمة المصرية لن تمنح التصاريح اللازمة للغناء في الحفلات، إلا عقب التحقيق معها من جانب النقابة.

تهديدات واضحة

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب، على أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب سخريتها من نهر النيل في حفلة لها، قائلًا: "جاتلي تهديدات واضحة قالتلي أوعى تدافع عن شيرين، لكن اللي مضايقني من شيرين إنها بتسخر من مرض مؤلم مات به عبد الحليم حافظ".

وأشار خلال برنامجه "كل يوم" على فضائية "أون تي في" إلى أن "شيرين عليها أن تتعلم قبل أن تتكلم حتى لا تسقط مرة أخرى بسبب تفوهها ببعض الكلمات".

وتابع موجهاً حديثه لشيرين "مش عيب يا شيرين يا حبيبتي تجيبي حدّ يعلمك إزاي تتكلمي لأن محدش بيفهم في كل حاجة، هاتي حد يقولك تقولي إيه ومتقوليش إيه.. ومشكلة شيرين بتقول كلام سخيف جداً فى أحيان كثيرة وهي لا قاصدة ولا فاهمه ولا أي حاجة".

وتابع: "قربي من الناس اللي تعلمك.. اتعلمي يا بنتي"، مضيفاً أن شيرين لم تقصد الإهانة للنيل ولكن هي أخطأت بالفعل وأطلقت تعبير لا يصح التفوه به، لكن "المذبحة كتير قوي".

وأضاف: "لو مليون واحد شتموا مصر كلها.. مصر أكبر من أي حد.. ما مصر بتتشتم كل يوم من شيرين وغير شيرين.. مصر كيان وشيء.. مش طوبة ولا لوح زجاج يتكسر.. ومتخافوش ولا شيرين ولا 100 واحد زي شيرين هيأثروا فيها.. إحنا كل يوم بنتشتم من طوب الأرض بس مصر تفضل موجودة.. مينفعش تصغروا مصر بالشكل ده ومصر مش كيان سهل ومش حاجة بسيطة علشان واوحد يشتمها هتقع".