باتت الإطلالات الراقية والمميزة هي خيار النجمة العالمية أنجلينا جولي الأول، إذ تألقت صاحبة الـ 42 عاماً في حفل توزيع الجوائز Governors Awards، بفستان باللون البيج الناعم، ميزته حرفية التطريز العالية باللونين الفضي والذهبي من علامة اليزابيتا فرانكي Elisabetta franchi ويبلغ ثمنه $2,852 دولاراً أميركياً.



ألقٌ باتت جولي عنواناً له، خصوصاً أنها تحرص دائماً من الحفاظ على كلاسيكيتها ببصمة عصرية ملفتة. وقد قدمت أنجلينا جولي أوسكاراً فخرياً إلى المخرجة Agnès Varda ورقصت إلى جانبها بكامل أنوثتها وتألقها بإطلالتها الراقية.