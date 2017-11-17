عرض تلفزيون دبي مساء الإثنين الماضي، أولى حلقات برنامج "حكايتي مع الزمان" بنسخته العربية وهو من تقديم الإعلامية منى أبو حمزة والبرنامج مأخوذ عن "فورمات أجنبي" هو برنامج حواري فريد من نوعه، حيث تستضيف مقدمة البرنامج في كل حلقة ثنائياً فنياً، قد يكون هذا الثنائي هما زوجان أو صديقان أو أخوة أو تربطهما علاقة الأبوة أو الأمومة، وتحاورهما بشكل مختلف عن الحوارات الفنية العامة.

واستضاف البرنامج النجمين هيا الشعيبي وزوجها هاني الطباخ في حوار أقرب إلى العفوية وصدق المشاعر مع سرد قصة الحب التي جمعت بينهما في كواليس المسرح، حيث تزوج الثنائي عام 2010 رغم التحديات الاجتماعية وظروف حياتهما المهنية وأثمر زواجهما عن 3 أطفال.

وعبرت النجمة عن مشاعرها تجاه زوجها قائلة «أخاف عليه أكثر من روحي، فهو أعطاني الحياة الحقيقية، حيث الأمان والاستقرار والراحة»، مؤكدة أن الصراحة هي واحدة من أهم مبادئ الزواج وأنها لا تخطو خطوة من دون علم ونصائح زوجها الذي تعتبره صديقاً مقرباً لها وليس فقط زوجها، فيما قال هاني إنه يراها في قلبه خاصة وأن مكانها لن يتغير، متابعاً القول «لديها صفات ست البيت القديمة وتتمتع بالحنان وهذا أهم شيء بالنسبة إلي».



وبعد خضوع الزوجين إلى عمليات المكياج والتجميل، قالت هيا «أخاف من الكبر والعجز كما أخاف من عصيان أولادي وليس خوفاً من شكلي»، منوهة بأنها تحاول دائماً الابتعاد عن المشاكل والهموم هي التي تكبر الإنسان وليس العمر، كما أكدت أن على المرأة الاهتمام ببشرتها وصحتها بعد بلوغ سن الأربعين، قائلة «سوف أستخدم البوتوكس ولن أترك التجاعيد في بشرتي هكذا»، معربة في الوقت نفسه عن أهمية زوجها في حياتها وحياة أولادهما قائلة «زوجي هو العمود الذي أستند عليه دائماً»، فيما أشار زوجها إلى أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة متعهداً بالالتحاق بناد رياضي قريباً للمحافظة على صحته.

وحول المكان الذي يتخيل هاني وهيا تواجدهما فيه، قال الممثل الكويتي «المكان لا يهم، المهم أن نكون مع بعضنا البعض»، معرباً عن خوفه من تعب ومرض هيا، فهو لا يحب أن يراها تعبانة، متابعاً القول «ما يسعد أطفالنا هو فرح لنا»، موجهاً مع هيا رسالة مؤثرة لأطفالهما حيث قالا «لا تنسونا…أهم شيء الأب والأم»، كما نصحا بتربية أحفادهما على الصدق والأمانة والصلاة وقوة الشخصية والصبر، فيما وصفت هيا فهد بالقوة وابنتها الصغيرة فاطمة بالدفاع وجمال بجميل الروح وخفة الدم، فيما قالت عن ابنتها سكينة إنها تسكن الروح.

وقد تخللت الحلقة الجديدة مداخلة هاتفية مع الفنان داوود حسين قال فيها إن هيا وهاني جميلان في كل أحوالهما فالقلب الأبيض والجمال الداخلي أهم صفاتهما.