أعلن المحامي المصري سمير صبري أن الفنانة شيرين "تتعاطى" الممنوعات، مؤكداً أنه يقول ذلك على مسؤوليته.

وجاء ذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "هنا القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "القاهرة والناس".

وقال إن الله وهب شيرين عبد الوهاب صوتاً جميلاً لكن لسانها من أسوأ ما يكون، لافتاً إلى أنها أساءت لبلدها في الخارج وألحقت ضرراً كبيراً بالسياحة.

إلا أن قضية شيرين أخذت بعداً عالمياً حيث نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على صفحتها على "تويتر" تقريراً تناول أزمة شيرين الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الفنانة المصرية قد تواجه حكماً قضائياً بسبب ما وصفته الصحيفة بإهانتها لنهر النيل وقولها إن الشرب من مياهه يسبب الإصابة بالبهارسيا.