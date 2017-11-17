في حفل جماهيري نسائي يعتبر الأول في المملكة العربية السعودية، وتحت رعاية هيئة العامة للترفيه وشعار «معا أبدا» الذي يجمع المحبة بين الدولتين، تحتفل الفنانة بلقيس أحمد باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 46، في مدينة جدة، وذلك الأربعاء الموافق 29 الجاري بفندق الهيلتون.

وقد أعربت بلقيس عن سعادتها بأن تكون أول فنانة على الإطلاق تحيي حفلة نسائية في السعودية، حيث تقول: «تشرفت وأسعدني بأن أكون أول فنانة إماراتية تحيي حفلة مخصصة للسيدات في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، ومن أجل مناسبة غالية علينا جميعا وهو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة». وأضافت: سيتم عقد الحفل تحت شعار «معا أبدا» الذي نعتز به كإماراتيين وسعوديين لأننا نسير في اتجاه واحد وفرحنا واحد ومحبتنا واحدة، وبدعم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مؤكدة أنها ستعد برنامجا غنائيا مهما من أجمل أغنياتها برفقة فرقتها الموسيقية الملازمة لها في جميع حفلاتها.