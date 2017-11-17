بعد انتهاء أزمته الأخيرة المتعلقة بالمخدرات والتي أمضى بسببها ليالي عدة بالحبس الاحتياطي، واستعداده للبدء في التحضير لبعض الأعمال السينمائية والدرامية، تعرض المخرج سامح عبدالعزيز طليق الفنانة روبي لأزمة جديدة، وذلك أثناء قضاء إجازته الأسبوعية مع ابنته «طيبة» من طليقته روبي، حيث رصدت كاميرات أحد النوادي الرياضية تحطيمه لسيارة تابعة لإحدى العضوات، وعلى الفور قامت هذه السيدة بتحرير محضر ضده، وقررت النيابة استدعاءه لسؤاله عن هذه الواقعة.

وكان سامح عبدالعزيز بدأ منذ أيام تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «سوق الجمعة» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهذه النوعية التي تميز بها المخرج سامح عبدالعزيز خلال مشواره الفني، والذي من المفترض أن يطرح في دور العرض في مطلع العام المقبل.

و«سوق الجمعة» فكرة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد عبدالباسط وأيمن عبدالباسط، بطولة عمرو عبدالجليل، ومحمد لطفي، وصبري فواز، والفنانة دلال عبدالعزيز، ورهام عبدالغفور، ونسرين أمين، وسلوى محمد علي، وعدد من الوجوه الشابة.