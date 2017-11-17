بشكل عفوي مازح، نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أمام المرآة، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: «تخيلوا إنو المرآة تعكس شخصيتكم من الداخل مين بيتجرأ انو يطلع فيها؟ وخدلك على فضايح... شوفوا أنا تخيلتها وما عندي مشكل».

فلاقت تعليقات داعمة للفكرة، معتبرا أحد معجبيها أنه فعلا هناك بعض الأشخاص شخصيتهم ليست جميلة كمظهرهم.

يذكر أن يارا احتفلت الفترة القليلة الماضية بتحقيق أغنيتها «بحر هموم» المليون مشاهدة عبر حسابها الرسمي على موقع «يوتيوب»، ونشرت عددا من مقاطع الفيديو لمعجبيها وهم يغنون الأغنية احتفالا بالمناسبة، وعلقت عليها بالقول على لسان جمهورها: «مبروك سفيرة الغناء العربي يارا المليون مشاهد للأغنية الأكثر من رائعة والمميزة «بحر هموم»، من جميع محبينك أردنا أن نحتفل اليوم وعلى طريقتنا بهذا النجاح الباهر والحقيقي النابع من محبة الجمهور وعشقهم للصوت الشجي والفن الراقي الذي تقدمينه، دائما نفتخر بفنك وجميع نجاحاتك اللامعة التي تحققيه في هذا العالم الغنائي».

يشار إلى أن أغنية «بحر هموم» من ألبوم يارا الأخير «معذبني الهوى»، هي من كلمات ​أحمد ماضي​ وألحان ​جان صليبا​.