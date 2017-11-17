أكد الإعلامي السعودي بدر آل زيدان أن تقديمه لبرنامج «ذا فويس» لن يعوق تقديمه برنامج «صباح الخير يا عرب»، وقال: مجموعة MBC كلها عائلة واحدة، ومقدم أي برنامج فيها سيحاول تقديم أفضل ما عنده، وقد وافقت على تقديم «ذا فويس» لأن البرنامج نسخة عالمية ويغطي شريحة كبيرة من العالم العربي، ويهتم كثيرا بدعم المواهب الشابة، ويضم لجنة تحكيم جميلة وأتوقع أن يضيف إلى مسيرتي المهنية، بعد أن قدمت برنامج مسابقات، وبرنامجا إخباريا صحافيا وآخر اجتماعيا أسريا، من الممكن أن يشكل هذا البرنامج اليوم إضافة لي، خصوصا أنه نسخة عالمية كما برنامج «Et بالعربي»، وسأقدم برامج مواهب هذه المرة.

وعن العبارة التي ذكرها سابقا وقال فيها «فكرت في أن أكون مشهورا وأصبحت مشهورا»، وهل يعتبر نفسه محظوظا؟ أجاب زيدان، وفق مجلة «لها»: لست مجتهدا فقط، ولا محظوظا فقط، أنا المجتهد المحظوظ.

وحول معنى ما قاله انه مغرور، ولكن غروره من باب الثقة، رد: أحيانا، على الإنسان أن يفعل خطوطه الدفاعية، خصوصا عندما يوجه إليه اتهام باطل، فهذا النوع من الاتهامات يتطلب من الإنسان أن يثق ثقة عمياء بنفسه، قد تصل أحيانا إلى حد الغرور، وذلك ليتمكن من متابعة مسيرته، فلا يسمح لانتقادات الناس بأن تؤثر فيه، إذا كان الغرور درعا تحمي الإنسان وتحفظ له ثقته بنفسه، ففي استطاعتي ارتداء هذه الدرع والاحتماء بها متى اضطررت لذلك.

وعما يقال بأنه افتعل الفوضى في الإعلام، قال بدر: «إذا سقطت فاسقط نيزكا»، وأنا سقطت نيزكا، والنيزك يحدث فوضى، في عالم الإعلام، لا توجد فوضى سلبية، الفوضى لا تعني العشوائية ولا التلوث، بل هي إحداث جلبة كفيلة بأن تشد الأنظار إليك، ولكن عليك أن تختار أي فوضى تريد، فوضى تخلف وراءها زهورا أم دمارا؟