دلال العياف

مسقط الحبيبة ولّادة لأصوات لها لونها الخاص، وبذرتها الطيبة هي الفنان الشامل صلاح الزدجالي الذي يمتلك موهبة التلحين والتوزيع بالإضافة الى صوته العذب.

الزدجالي لا تفوته مناسبة وطنية إلا وقدم أروع الأغاني الجميلة، فغنى سابقا لبلده الثاني الكويت، واليوم يغني لسلطنة عمان الغالية أغنية خاصة.

وقال الزدجالي لـ «الأنباء: «تستحق سلطنتنا في عيدها الذي يوافق 18 نوفمبر الجاري الغناء من اجلها، ومهما قلنا في حقها لا نوفيها أفضالها وخيرها علينا، فحبيت اقدم ولو شيء بسيط لها في هذه المناسبة وهي أغنية استوحيتها من الطابع التراثي من حيث الجمل والكلمات القديمة الأصيلة، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي الإعلامي حميد البلوشي والحاني وغنائي».

وأضاف: «كما أنني أوشك على الانتهاء من ألبومي ويتكون من 16 أغنية، وتعاونت مع مجموعه فنية في قمة الروعة من ملحني الخليج ومنهم من أتعاون معه لأول مرة، ومن حيث الكلمات أيضا لأول مرة أتعاون مع كتاب أغنية خليجيين. أما نصيب الأسد في الالبوم فكان للشاعر الغنائي حميد البلوشي وأيضا تم التعاون مع الملحن والموزع الموسيقي علي صابر، وأتمنى أن يحوز إعجابكم، وأوجه الشكر لجريدة «الأنباء» التي تتابع دائما أخبارنا بالخليج والسلطنة».