اختارت الفنانة غادة عبدالرازق الرد على تصريحات زميلتها الممثلة رانيا يوسف ضدها بطريقة مغايرة للمعتاد، واستعارت مقولة شهيرة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ يقول فيها: «لا تخبرونني عمن يكرهني أو يتكلم عني، دعوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني».

لتبادر الفنانة أصالة بالتعليق متضامنة مع غادة، مؤكدة أنها تلتزم بنفس رد الفعل تجاه الانتقادات.

ونشرت غادة على «إنستغرام» صورة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ مع الجملة المقتبسة من تصريحاته، وأدرك جمهورها فورا، أن المقصودة بالعبارة هي الفنانة رانيا يوسف التي أعلنت مؤخرا أنها لن تتعاون مجددا مع غادة لأن الأخيرة تغار منها وحذفت مشاهدها من فيلمهما المشترك «ريكلام»، وأن غادة ردت عليها بجملة من «الأدب»، وكانت المفاجأة تعليق أصالة بقولها: «اختيار رائع وأضم صوتي الى صوتك».

وتجاهلت غادة كل التعليقات لكنها توقفت أمام تعليق أصالة، وردت عليها قائلة: «حبيبتي مش كده.. الدنيا مش مستاهلة».