رد الفنان المصري إيمان البحر درويش على القرار الصادر بحقه من نقابة المهن الموسيقية والقاضي بمنعه من الغناء في الحفلات العامة وأن عقوبة السجن تنتظره في حال خالف التعليمات، حيث قامت النقابة بشطبه من السجلات ولم يعد يملك تصريحا بمزاولة المهنة.

وعبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كتب درويش ساخرا من هذا القرار: «شيء مثير للشفقة والسخرية.. هل يعقل أن يكون هناك أحكام قضائية نهائية وأحكام واجبة النفاذ لإلغاء انتخابات هذا المجلس والنقيب الحالي وعودتي نقيبا للموسيقيين؟ ويدعي هؤلاء الفاسدون الذين تتركهم الدولة يفعلون ما يشاؤون في الموسيقيين الغلابة، وأنا لست منهم لأني قادر على وضعهم، بإذن الله، خلف القضبان في القريب العاجل».