يبدو أن أزمات الفنان أحمد الفيشاوي لن تنتهي قريبا، خاصة أنه يواجه اتهاما جديدا وهو ازدراء الأديان وذلك في فيلمه «شيخ جاكسون» بسبب أحد المشاهد لصلاة الفجر، حيث ظهرت شخصية مايكل جاكسون بين المصلين وقام بالرقص معها أثناء الصلاة، فقد ذكرت تقارير صحافية أن الفيشاوي يواجه أيضا خلال الأيام الحالية تهمة جديدة، وذلك بعد أن تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ رسمي يتهم فيه الفيشاوي الصغير بالظهور مخمورا وتلفظه بألفاظ بذيئة على أحد المسارح.

وقال المحامي في بلاغه ضد الفيشاوي إن الدولة المصرية وأجهزتها تعمل طوال الفترات الماضية على تنشيط السياحة ونظمت عددا من المهرجانات العالمية لتشجيع الاستثمار، ولكن ظهور الفيشاوي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي وما تلفظ به وضع مصر في موقف محرج بين دول العالم، وتلقى هجوما عنيفا عقب ظهوره وقام بالاعتذار في صباح اليوم التالي من الافتتاح في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، لذلك يواجه الفيشاوي تهمة جديدة تضاف إلى سجل التهم الخاصة به.

واتهم بطــــل «شيخ جاكسون» بالتحـــــرش وذلك عندمــــــــا قام بملامســــــة كتف الفنانة درة خلال مهرجان الجونة السينمائي وخرج مؤخرا ليوضـــــح أن درة صديقة مقربة منه وكان يريد لفت انتباهها لشيء ما.

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي منذ ظهوره بالوسط الفني وهو مثير للجدل، حيث كــان أحد أسباب شهرته قضيــــة نسب ابنته من هند الحنــــاوي إلى أن أثبتت التحاليل أنها ابنته، كما اتهــــم بإدمان المخدرات في بداية انطلاقته الفنية أيضا ولكن لم يثبت عليه أي شيء.