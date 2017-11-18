كشفت الفنانة إلهام شاهين أن شعرها تعرض للاحتراق أثناء أدائها مشهدا من مسلسل «أديب» إلى جانب الفنان الراحل نور الشريف.



وقالت شاهين، أثناء حلولها ضيفة على برنامج «صالون أنوشكا» الذي يعرض على شاشة «دي أم سي» المصرية، إن ذلك حدث حين كان عليها أداء مشهد إحراق نفسها.

وأشارت إلى أنها رفضت أن تؤدي المشهد بالنيابة عنها ممثلة «دوبلير»، مضيفة أن النار وصلت عن طريق الخطأ إلى شعرها، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، لافتة إلى أنها كانت ترتدي تحت العباءة ملابس عازلة للنار، وأن النار كادت تصل إلى وجهها، إلى أن تدخل أحد العاملين وأنقذها، ما سبب احتراق يده.

وأضافت إلهام أن الفنانة نورة أصيبت بالانهيار بعد رؤيتها ما حدث، وأنها اضطرت بعد ذلك إلى حلق شعرها، كما كشفت أن بشرة وجهها أصيبت بالالتهاب بسبب الحرارة.