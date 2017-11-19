نفت الفنانة سمية الخشاب، ما قالته الفنانة ريم البارودي من قبل، بأنها خطفت الفنان أحمد سعد منها وتزوجته، مشيرة إلى أن تلك التصريحات التي جاءت على لسان "ريم" كاذبة.



وأضافت سمية في لقاء تلفزيوني لها مع مع قناة OnE الفضائية، أن علاقتها بأحمد سعد جاءت بعد طلاقه من ريم البارودي، وأظهر لها قسيمة الطلاق قبل بدء العلاقة، مشيرة إلى أن "ريم" إدعت كذبا أنها كانت صديقتها، ووصلت إلى أحمد سعد من خلالها.



وأكدت سمية الخشاب قائلة: «أنا ماخدتش حد من مراته، وعلاقة الحب كانت شريفة وبعد تاريخ طلاقه من زوجته السابقة بفترة كبيرة"، موضحة أن البعض يريد تحقيق شهرة على أكتافها دون الاجتهاد في عمله.