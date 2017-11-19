تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي وجمهور النجمة شيرين عبد الوهّاب، مقطع فيديو تحت عنوان "دليل براءة" المطربة المصرية من اهانتها وطنها إثر زلّة لسانها حول نهر النيل والبيلهارسيا.

ويظهر الفيديو قول شيرين في الحفل عينه الذي تضمن المزاح حول النيل: "أنا بصفتي مطربة مصرية من أرض مصر، بلدي الحبيبة الغالية، بلدي اللي بعشق ترابها، بلدي اللي عملتني، أنا سعيدة إني بغني في بلد شقيق، إن شاء الله دائما يعم السلام علينا، وترجع تاني سوريا وفلسطين، ومايكنش في حد بعيد عن دياره أبدا يارب".



وكانت الفنانة المصرية مازحت جمهورها في إحدى حفلاتها بالإمارات رداً على طلب سيدة غناء "ماشربتش من نيلها"، فقالت: "بلاش هيجيلك بلهارسيا. اشربي مياه معدنية".

وقررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطربة عن الغناء وإحالتها للتحقيق بعد كلامها عن النيل.

وأصدرت شيرين بياناً توضيحياً، قدمت فيه اعتذارها للشعب المصري، مؤكدة انها لا تعني الكلام الذي قالته.