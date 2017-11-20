أطلت الفنانة اصالة على جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتسريحة شعر جديدة صبيانية الطابع بيدي المزين كيمي صفدي.

ونشر صفدي فيديو عبر حسابه على تطبيق "انستغرام" خلال الانتهاء من تصريحة اصالة الجديدة التي فاجأت جمهورها.

وأردف الفيديو بتعليق جاء فيه: "صحيح الشخص المناسب في المكان المناسب، بقالي كام يوم بفكر في حاجة كده".

يُشار الى أن النجمة الإماراتية أحلام الشامسي ألغت متابعتها لنظيرتها السورية أصالة نصري، في خطوة مفاجئة ردها المعلقون الى التهنئة التي تقدمت بها الأخيرة للنجمة نوال الكويتية عند حلولها مكان أحلام في "ذا فويس"، على الرغم من ان اصالة وجهت في منشور آخر أيضاً رسالة ايجابية جداً الى "الملكة".