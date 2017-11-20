قدمت الفنانة هيفاء وهبي اعتذارها إلى منظمي حفل «الباما» عن عدم تسلم جائزتها، عبر تغريدة نشرتها على «تويتر» جاء فيها: «اعتذر لعدم تمكني من حضور حفل توزيع جوائز الباما، وأشكر الجميع على هذه الجائزة، لا أنسى محبيني والصحافة لدعمهم المستمر لي».

ولم تشرح هيفاء السبب الذي حال دون تسلمها الجائزة، حيث كان من المفترض أن تسافر إلى مدينة هامبورغ الألمانية لتسلم جائزة «Bama’s Best Look» بعد أن رشحتها إدارة DAF BAMA Music Awards لها وفوزها بها نتيجة تصويت الجمهور.

يشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية طرح كليب جديد للفنانة هيفاء بعنوان «حبيبي» يجمعها بالفنان العالمي Neyo ولكن هيفاء لم تطرحه ولم تروج له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعني أنها غير راضية عنه كما تردد.

من ناحية أخرى لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد تصوير فيلم هيفاء الجديد الذي تعاقدت عليه مع شركة «ريماس» للمنتج إبراهيم اسحاق، بعد أن قدمت آخر أعمالها في مصر بعنوان «الحرباية» الذي عرض في رمضان الماضي.

وكانت هيفاء قد تعرضت لأزمة خلال إحيائها حفلا مع الفنان المصري محمد حماقي في الجامعة الأمريكية في مصر، بسبب ارتدائها الشورت، بعد أن قامت إحدى الصحافيات بالادعاء عليها، وأتى ذلك بعد أزمتها مع المنتج محمد السبكي اثر انسحابها من فيلم «ثانية واحدة» وادعائه عليها لدى نقابة الممثلين في مصر.