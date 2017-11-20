تعليقا على فيديو غنائه مع ابنه الوليد، وما إذا كان الوليد سيدخل مجال الغناء كما فعلت شقيقته ماريتا، قال النجم اللبناني عاصي الحلاني: «الفيديو كان بمنزلة مزحة، ولم يكن مقصودا أن يغني فيه. ثم انتشر الفيديو بشكل كبير، أؤمن بأن الأمور العفوية والبسيطة تنتشر بسرعة بين الناس ويتفاعلون معها».

وحول احتراف ابنه الغناء، كشف عاصي أن الفكرة واردة بالطبع، وهو يدرس الموسيقى ولكن المشروع مؤجل إلى حين دخوله الجامعة، وهو مستمع جيد ويغني بطريقة جميلة جدا، ويحب أغنيات العملاقين وديع الصافي وملحم بركات، وقال إن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بإثبات موهبته لدى الناس.

وعلى صعيد آخر، عبر الحلاني، وفق مجلة «لها»، عن سعادته الكبيرة بكونه الضيف الذي سيفتتح سهرات برنامج «ديو المشاهير» المذاع عبر قناة MTV اللبنانية، وكشف أيضا أن مشاركته في لجنة مدربي برنامج «ذا فويس» كانت كفيلة بأن تقربه من مواطنته النجمة إليسا، فقد اكتشف شخصيتها الحقيقية عن قرب ومدى طيبة قلبها وإحساسها المرهف، متمنيا أن يكون الموسم الجديد من البرنامج عند حسن ظن الجمهور.