كشفت الفنانة أصالة نصري خلال دفاعها عن النجمة شيرين عبدالوهاب إثر أزمة «النيل والبلهارسيا»، أن الأخيرة رفضت عرض زواج من أحد الأثرياء.

وجاء في منشور لأصالة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «كان أمامها طرق كثيرة مفتوحة كي تترك هذا المجال المضني لتعيش سرا أو حتى علنا مع من سيفرض عليها ترك كل ما أنجزته لتعيش معه في قصر، ولكنها لم تكن من المساومين، كما أنها ليست من الطماعين.. طموحة وقنوعة وموهوبة حقيقية».

وكانت شيرين مازحت جمهورها في إحدى حفلاتها بالإمارات ردا على طلب سيدة غناء «ماشربتش من نيلها»، فقالت: «هيجيلك بلهارسيا»، وقررت نقابة الموسيقيين في مصر إيقافها عن الغناء وإحالتها الى التحقيق. وأصدرت شيرين بيانا توضيحيا، قدمت فيه اعتذارها للشعب المصري، مؤكدة انها لا تعني الكلام الذي قالته.

ويذكر أن تقارير صحافية أوردت أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ ألغت متابعتها لأصالة​ بعد التهنئة التي تقدمت بها الأخيرة للفنانة نوال الكويتية عند حلولها مكان أحلام في «ذا فويس»، على الرغم من أن أصالة وجهت في منشور آخر أيضا رسالة تهنئة لأحلام.

وكانت أصالة قد هنأت نوال بانضمامها إلى لجنة «ذا فويس»، إذ كتبت عبر حسابها: «قليلة هي إطلالاتها، ولكنها تقول المفيد والمهم واللطيف.. نوال التي أبهرتني بمنطقها وحكمتها وخفة ظلها حين استضفتها بليالي صولا، سنراها قريبا ونستمتع معها، على شاشة العرب mbc». وأضافت: «أنا أكيدة أنها ستكون كما نعرفها وكما نتخيلها، فهي ابنة الكويت منبع الفن والظرف والثقافة، ومبارك علينا وجودها واحدة من لجنة تضم الموهوبين الكرام، وللغالية نوال الكويتية محبتي واحترامي وشغفي لأن أراها قريبا ونستمتـــع جميعا معها».