قالت الفنانة المصرية ريم البارودي، إنها من المستحيل أن تفكر في تأجيل فكرة الزواج، لان هذه الخطوة موجودة في حياتها، مشيرة الى انها ستتخذ خطوة الزواج خلال الفترة المقبلة وستعلن عنها في أقرب وقت، مؤكدة أنه لا يوجد لها مواصفات معينة في شريك حياتها، لكنها تبحث عن الراحة في حياتها، وفي النهاية كل شيء قسمة ونصيب.

وعن نقصان وزنها خلال الفترة الأخيرة قالت البارودي، في لقاء مع مجلة «لها»: «إن هذا الأمر بإرادتها الكاملة، لأنها خضعت لريجيم قاس، وحرمت نفسها من أطعمة كثيرة، وبعد أن نجحت في الحصول على جسم مثالي، لن تسمح لنفسها بأن تكتسب أي وزن، وتحاول أن تتناول كل الأطعمة في الوقت الحالي، لكن بكميات قليلة».

جدير بالذكر ان الفنانة سمية الخشاب ردت في لقاء تلفزيوني عن علاقتها بريم البارودي طليقة زوجها أحمد سعد، والتي تحدثت من قبل عن أنها صديقة لسمية وهي من كانت سببا في أن يتعرف سعد عليها، وقالت الخشاب انها لم تهتم بحديثها لأنه كذب، كما أوضحت أنها لم تكن صديقتها خاصة أن سمية لا تمتلك أصدقاء في الوسط الفني.