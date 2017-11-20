على «إنستغرام» و«فيسبوك» تتواصل دائما الفنانة فيفي عبده مع جمهورها بعدما باتت نجمة ليس في عالم الفن فحسب، بل أيضا في «السوشيال ميديا».

وطرحت فيفي أخيرا مجموعة صور عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بجملة «مش كل قط يتقاله يا مشمش.. ولا كل فار يعرف يختار»، وهو ما فسره البعض بأنها توجه رسالة إلى إحدى الفنانات لكن بطريقة غير مبــاشــرة.

وفـــي تصريحات صحافية لها، قالت فيفي عبده عن الجملة التي كتبتها وهل هي رسالة موجهة لفنانة بعينها، إنها لا تقصد شخصا بعينه، ولكنها تمازح جمهورها بطريقتها، وتابعت فيفي بأنها إنسانة صريحة وواضحة وإذا أرادت أن توجه رسالة لشخص بعينه فستقول على الملأ ولكنها بالفعل لم تقصد شخصية بعينها إطلاقا، وهي لا تسعى للاستفزاز بقدر ما تتكلم بعفوية وترى أن هذه العفوية هي التي جعلت الكثيرين يتابعونها عبر «إنستغرام»، وأشارت إلى أن اطلالتها الجديدة عبر إنستغرام هي لأغنية جديدة ستطلقها قريبا لجمهورها بعنوان «JUMIA» وهي قررت أن تطرح الصور أولا لتشويق جمهورها.

وعــــن دعمهـــا للنجمــة شيــرين عبـــــدالوهـــاب والوقـــوف إلـــى جوارها في أزمتها الأخيرة وعما اذا كانت متخوفة من أن يتسبب ذلك بالهجوم عليها هي الأخرى، قالت: «أنا لا أخاف وتعودت أن أقف إلى جوار الحق، وشيرين لم تقم بجريمة فهي بنت أم الدنيا، وكل ما قالته كان من الواضح أنه على سبيل المزاح، وحتى إن أخطأت فالست اعتذرت عما بدر منها وليس من المفروض أن نتعامل معها بهذه الطريقة ونقف لها على الواحدة».