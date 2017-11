حققت الأفلام الخمسة الأولى، التي تربعت على عرش شباك تذاكر هوليوود نحو خمسة مليارات دولار بمعدل تقريبي مليار لكل منها، بينما لم يتجاوز أعلاها تكلفة إنتاجية أكثر من ثلاثمائة مليون دولار.

وتنتمي ثلاثة من الأفلام الخمسة الأعلى إيرادات لعام 2017 حتى الآن لأفلام الأجزاء (السلاسل)، وفقًا لموقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكي المتخصص في رصد الإيرادات.

وتدور هذه الأفلام في عالم خيالي تمامًا، لكنه مألوف لمُشاهد السينما المنتظّم؛ فبينها أبطال سباقات السيارات في الشوارع، و"الرجل العنكبوت".

وجاء في المرتبة الأولى فيلم "الجميلة والوحش" Beauty and the Beast، ووصل مجموع أرباحه من العروض العالمية مليارا و263 مليون دولار، وبلغت تكلفة إنتاجه 160 مليون دولار.

وتلاه فيلم "مصير السريع" The Fate of the Furious أو الجزء الثامن من سلسلة أفلام "السرعة والغضب" بمجموع أرباح عالمية بلغ مليارًا و235 مليون دولار، وبلغت تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم "أنا الحقير" Despicable Me 3 بمجموع أرباح عالمية بلغ مليارًا و31 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة إنتاجه 80 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم "الرجل العنكبوت: العودة للمنزل" Spider-Man: Homecoming بمجموع أرباح عالمية بلغ 879 مليون دولار، وبلغت تكلفة إنتاجه 175 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، جاء الفيلم الأمريكي "المحارب الذئب" أوWolf Warrior بمجموع أرباح عالمية بلغ 870 مليون دولار، وتكلفة إنتاج بلغت 30 مليون دولار.

وفيلم "الجميلة والوحش" Beauty and the Beast إنتاج أمريكي عرض بتاريخ 17 مارس/آذار 2017، من إخراج الأمريكي بيل كوندون، وتأليف ستيفن تشبوسكي وإيفان سبيليوتوبولوس وإنتاج "والت ديزني" الأمريكية وهو إعادة إنتاج لفيلم يحمل نفس العنوان قدم عام 1991، والفيلم مُقتبس عن الحكاية الخرافية "الجميلة والوحش".

بدأ تصوير الفيلم في 18 مايو/أيار 2015 في ستوديوهات "شيبرتون" في إنجلترا، وانتهي في 21 أغسطس/آب 2015.

ويحكي عن الأمير الصغير، الذي ألقيت عليه تعويذة شريرة فحولته إلى وحش مخيف، وهذه التعويذة لا يمكن الشفاء منها إلا بالحب الحقيقي، وتتاح له فرصته حيث يلتقي "بيل"، الفتاة البشرية الوحيدة التي أتت لزيارة القلعة.

أما فيلم The Fate of the Furious 2017 فهو من إخراج الأمريكي إف غاري غراي، وبطولة الأمريكي، فان ديزل، والمصارع الشهير دوين جونسون والأمريكية ميشيل رودريغز.

وهو الجزء الثامن من سلسلة أفلامThe Fate of the Furious التي بدأت في 2001، وتتألف هذه السلسلة من 8 أجزاء، وتروي قصص متسابقي الشوارع.

أما فيلم 3 Despicable Me فهو رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد كوميدي من إخراج كريس ريناود، وهو الجزء الثالث في سلسلة أفلام "أنا الحقير" وأخرج الجزأين الأول والثاني للفيلم، الفرنسي بيير كوفن مع الأمريكي كريس ريناود، وتحكي السلسلة التحولات في حياة المجرم "جرو".

ويأتي في المركز الرابع فيلم Spider-Man: Homecoming، وهو فيلم بطل خارق أمريكي مقتبس من أعمال "مارفل كومكس" حول شخصية "الرجل العنكبوت"، صدر الفيلم في 7 يوليو/تموز 2017 في الولايات المتحدة بتقنية 3D، IMAX،IMAX 3D .

والفيلم بطولة كل من البريطاني توم هولاند، والأمريكي مايكل كيتون وجون فافرو والمطربة الأمريكية زيندايا، وتدور أحداثه عن معركة في نيويورك بين الغزاة الفضائيين، بعدها يتم التعاقد مع شركة من أجل تنظيف المدينة من المخلفات، ولكن يقوم مديرها باستغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على مخلفات بعض الأسلحة لإنتاج تكنولوجيا جديدة لأسلحته بحيث تصبح أسلحة خارقة، في هذه الأثناء يتم دعوة "سبايدرمان" للمساعدة في قتاله.

وفي المركز الخامس يأتي فيلم "الذئب المحارب"، أو Wolf Warrior 2 ويحكي عن محارب القوات الخاصة الصينية الشهير، الذي يستقر في حياة هادئة ومستقرة على الشاطئ، لكن حين يبدأ المحاربون الساديون في استهداف المدنيين الأبرياء يستعد للحرب، والفيلم من إخراج الصيني وو جينغ، وبطولة شانغ هان، والأمريكي فرانك جريلو.

أما الأفلام الخمسة الأعلى إيرادات لعام 2016 فكانتCaptain America: Civil War وهو فيلم الأبطال الخارقين، حيث حصد إيرادات تجاوزت 1.1 مليار دولار حول العالم.

والفيلم الثاني هوFinding Dory أو "البحث عن دوري" وهو فيلم رسوم متحركة، وتخطت إيراداته المليار دولار أيضًا.

وحل ثالثا فيلم الرسوم المتحركةZootopia وحصد إيرادات عالية تعدت المليار دولار، والفيلم الرابع هو The Jungle Book أو "كتاب الغابة" وحصد إيرادات بلغت 966 مليون دولار.

والفيلم الخامس هوThe Secret Life of Pets أو "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" وهو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد وإيراداته بلغت 875 مليون دولار.