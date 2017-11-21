نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور التقطت لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري عبر شاشة قناة "أون".

وتعليقاً على ظهورها في الحلقة انقسم المتابعون بين مهاجم لها ومدافع عنها. إلا أن بعض المتابعين اكتفوا بالتعليق على إطلالتها.

وقد سخر عدد من هؤلاء من أسلوب مكياجها واعتبروا أنها بالغت في وضع المستحضرات كثيراً.

ومما كتبوا: "الماكياج ما كانش جميل، غير مناسب أبداً" و"المكياج ماكانش حلو كده. ابقى هديه شوية. كان أوفر أوي. غيري اللي بيحطلك".

وأضافوا: "الفوتوشوب عامل عمايل، مكياجك باللقاء كان سيء والبلاشر أوڤر" و"الميكاب جامد أوي خففي المكياج شوي" و"الحول ده من إيه".