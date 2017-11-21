انتهى المخرج والمنتج الإماراتي لؤي السعدي من اختيار فريق عمل الفيلم الإماراتي- المصري الجديد «رمسة كريم» الذي يضم مجموعة من أشهر النجوم المصريين والإماراتيين، والمتوقع انطلاق تصوير أحداثه مع بدايات 2018 بين أبوظبي ودبي والقاهرة.



ويناقش الفيلم مجموعة ظواهر واقعية مختلفة في المجتمع الإماراتي بقالب كوميدي بسيط، حيث جميع الأحداث مأخوذة من الواقع الإماراتي وتقدم بطريقة كوميدية ساخرة من منطلق الكوميديا البيضاء التي تعتمد على الموقف وكوميديا الفعل والشخصية، بعيدا عن الكوميديا اللفظية المستهلكة أو المسيئة بالقول أو الفعل.

ويهدف «رمسة كريم» إلى مناقشة بعض الظواهر المجتمعية في الإمارات، والموجودة بالطبع في غالبية المجتمعات العربية، كما يهدف الفيلم إلى دعم حركة السينما الإماراتية وإبراز الهوية والثقافة والتراث الإماراتي إلى العالم العربي عبر الفن السابع، وإظهار جماليات النهضة الحضارية لدولة الإمارات عن طريق المشاهد الخارجية التي سيتم تصويرها في كل من العاصمة أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى إبراز دور القيادة الإماراتية الرشيدة في دعم الشباب ورفعة ابناء الإمارات.



ويتوقع أن يكون «رمسة كريم» من أقوى الأفلام الإماراتية والخليجية قياسا بالميزانية الضخمة التي رصدت لإنتاجه من قبل شركة الإنتاج الإماراتية «فيلمي برودكشن» ومشاركة نجوم مصريين وإماراتيين معروفين، بالإضافة إلى القصة الهادفة التي تأخذ أكثر من خط درامي يصلح أي منها لأن يكون قصة فيلم بأكمله.



ويأتي الفيلم من بطولة هاني رمزي ورجاء الجداوي ونرمين ماهر من مصر، ومن الإمارات حبيب غلوم ورزيقة طارش وعبدالله صالح وعلي التميمي وجمال السميطي وملاك الخالدي ورانيا آل علي وعبدالله بن حيدر وغيرهم، ومن تأليف وإخراج لؤي السعدي.