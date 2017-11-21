القاهرة - ناهد إمام

في أمسية فنية جميلة أقيمت في دار الأوبرا المصرية ضمن الأسبوع الكويتي الثقافي في القاهرة تغنت المطربة الشعبية فطومة بأجمل أغاني الزمن الجميل وذلك بحضور السفير الكويتي في القاهرة صالح الذويخ، ونخبة من الفنانين منهم عفاف شعيب وسمير صبري، والإعلاميين والمثقفين ورؤساء التحرير والقنوات الفضائية، وتضمنت الأمسية فقرتين، الأولى بصوت أوبرالي مصري للمطربة «ريم» التي أنشدت عدة أغان مصرية وكويتية تعبر عن زمن الفن الجميل بقيادة فرقة الأوبرا المصرية منها أغنية «اتفرج وشوف» و«راجوني عينيك» و«بيت العز» و«يا جاري من زماني» و«والله ما كان» و«دارت الأيام» و«الأطلال».

وتضمنت الفقرة الثانية غناء الفنانة فطومة، التي أنشدت العديد من الأغنيات بدأتها بـ «يا هلي» للراحل عبد الحليم حافظ، واتبعتها بأغنية «راح الحبيب» ثم «اليوم كلمني عليك» و«أنا بعشق» و«يا عيني عليك» و«الغربة» و«جميل واسمر».

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» قالت فطومة: شيء جميل أن يكون هناك ثقافة بين الدول ومصر أم الفن، حيث تشمل الأمسية المقبلة ثقافة فنية وأدبية، مضيفة: مشاركتي في الأمسية تدعم المسيرة الفنية، والعلاقة بين الكويت وجمهورية مصر علاقة وثيقة.

وحول خطتها المستقبلية، ردت: هناك ارتباطات فنية، وأعد حاليا لعمل تلفزيوني للكويت كويتي خليجي من إعداد منال العمران ورشا الفهد، واسجل هذه الفترة عدة حلقات منه، والبداية شهر يناير المقبل، إضافة إلى عمل إذاعة جديد.

وبسؤالها حول إجراء دويتو مصري عربي، قالت إنها فكرت تعمل دويتو ولكن لم تترجم إلى واقع عملي.