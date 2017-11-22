استعاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري أحمد حلمي في مشهد من فيلم "عسل أسود".

وبدا النجم في المقطع وهو يرفض الشرب من مياه النيل ويسأل مستغرباً عما إذا كان الناس ما زالوا يشربون منها حتى الآن.

كما أعرب في المشهد عن شعوره بالاشمئزاز عندما علم أن الكوب الذي يحمله بيده يحتوي على ماء النيل. وذلك قبل أن يظهر وهو يحاول التقيؤ رغم أنه لم يصب بأي أذى.



ويشار إلى أن الفيلم عرض في العام 2010 وحقق نسبة مشاهدة عالية. وقد تذكّره المتابعون بعد الأزمة الأخيرة التي واجهتها الفنانة شيرين بعدما قالت رداً على معجبة طلبت منها أداء أغنية "ما شربتش من نيلها": هيجيلك بلهارسيا. إشربي مياه إفيان أحسن".