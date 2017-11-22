القاهرة ـ محمد صلاح

قررت الفنانة السورية صفاء سلطان نقل نشاطها الفني واقامتها بالقاهرة بشكل شبه نهائي، وقامت بشراء منزل واستخراج اوراق اقامتها، وتفكر جديا في دخول مجال الانتاج لتكون قادرة على تقديم ما تحلم به من اعمال بارادتها، حيث تحلم بتقديم عمل استعراضي غنائي تعبر من خلاله عن موهبتها كمطربة تجيد الاستعراض والكوميديا، لانها تؤمن بأن لديها صوتا غنائيا مميزا وقدرة على تقديم الاستعراضات.

وتصور صفاء حاليا الجزء الثاني من مسلسل «مدرسة الحب» مع خالد الصاوي وامير كرارة، والعمل اخراج صفوان نعمو وهو عبارة عن قصص اجتماعية مختلفة.

وكانت قد شاركت بالجزء الاول العام الماضي بعد غياب طال سنوات، كما انها مشغولة ايضا بتصوير مسلسل سوري بعنوان «وهم» وتؤدي فيه دور ضابط بالامن الجنائي تحقق في جريمة قتل، وهو من اخراج محمد وقاف وبطولتها مع محمد الاحمد، ومؤجل لها عرض مسلسلها «السلطان والشاه» من اخراج محمد عزيزية.

وكانت صفاء شاركت في مسلسل «دكتور امراض نسا» مع مصطفى شعبان واحمد بدير واخراج محمد النقلي، ورغم النجاح الذي تحقق لها وللعمل وتلقيها العديد من العروض للمشاركة في اعمال فنية الا ان عدم تواجدها بالقاهرة لفترات طويلة واقامتها بسورية لرعاية والدتها جعلها تعتذر عن كافة الاعمال الفنية خارج سورية.