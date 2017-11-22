تأكيدات عديدة على أن الكاتبة والمؤلفة مريم ناعوم أنهت بالفعل كتابة ثماني حلقات ضمن مسلسل النجمة منى زكي الجديد الذي تعود من خلاله للدراما في شهر رمضان لعام 2018، ولكن يبدو ان هناك أزمة قد تطيح بظهور منى ومحاولاتها العودة للاعمال الدرامية، حيث ذكرت تقارير صحافية أن المخرج ومنى زكي أعجبا بالفعل بحلقتين من العمل، فيما طلبا من ناعوم تغيير الحلقات الست الأخرى، ولكنها مشغولة في الوقت الحالي بمسلسل أحمد عز الجديد «أبوعمر المصري» الذي تضع فيه كل طاقتها من أجل أن يخرج بالصورة المناسبة، وهو ما جعل منى تقرر الاعتذار بشكل مبدئي عن العمل، وقيل انها بدأت في الوقت الحالي قراءة سيناريوهات أخرى كي تحدد موقفها.

وفي تصريحات له، قال النجم أحمد عز إنه لا علاقة له بهذه الأمور، وهو بالفعل يحضر في الوقت الحالي لمسلسله الجديد، ولا يعرف شيئا عن أي مسلسلات أخرى، إضافة إلى أن التعاقد مع مريم ناعوم تم منذ فترة طويلة، حيث إنه اتفق على المسلسل قبل فترة ولكنه أجله لرغبته في أن يظهر بالشكل المناسب.

من جهة اخرى، وافقت منى زكي على الغناء لأول مرة، دعما للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، بعدما قبلت الدعوة للظهور في العرض الفني لملتقى «أولادنا» والذي سيقام 23 مارس المقبل برعاية اليونيسيف في الاحتفال بفريق ملتقى «أولادنا».