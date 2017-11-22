تحدث الفنان المصري أحمد فهمي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «لأعلى سعر» مع الفنانة نيللي كريم خلال شهر رمضان الماضي. وكشف خلال استضافته في برنامج «تعشب شاي» مع الفنانة غادة عادل أن والدته تأثرت بدور «هشام» الذي جسده، خاصة بعد تطليقه لنيللي وطردها من الشقة وزواجه من زينة في المسلسل.

وأشار إلى أن والدته تفاعلت مع الشخصية التي أداها في المسلسل، وعلق في دعابة قائلا: «أمي شتمتني»، مشيرا إلى أنه كان يتجنب زوجته أميرة عندما كان يجدها تشاهد المسلسل حتى لا تتفاعل معه، وعلق قائلا: «زوجتي من شدة تأثرها بالدور نظرت إلي وقالت انت ما بتمثلش».

وأكد أنه شخص هادئ بطبعه ويعشق الهدوء ولكنه يتعصب بسرعة كبيرة، كاشفا عن طريقة تعامله مع أبنائه والنصائح التي يوجهها لهم، مؤكدا أن الرجل هو المسؤول في بيته ولا بد أن يكون جادا وقادرا على تحمل المسؤولية ومتعاونا مع أسرته ومتفهما لطبيعة كل شخص يعيش معه.