القاهرة ـ محمد صلاح

نفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ما تردد عن وجود ازمة بينها وبين فريق مسلسل «خط ساخن»، من اخراج حسني صالح وتأليف الكاتبة المغربية فوزية حسين، بسبب تصدر صورتها الافيش الخاص بالعمل والذي تم عرضه في المؤتمر الصحافي للاعلان عن بدء التصوير.

واكدت سلاف انها سعيدة جدا بالعمل مع النجم حسين فهمي، مشيرة الى انه ليس صحيحا انه اعلن غضبه من ان صورتها اكبر اضعاف صورته ووضعه مع باقي افراد العمل نضال الشافعي وصلاح عبدالله وسهر الصايغ ومحمد عادل، وقالت: وجود حسين فهمي يضيف لي وللمسلسل قيمة كبيرة بتاريخه ونجوميته.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي تعود للشاشة المصرية بعد غياب استمر 7 سنوات، حيث قدمت من قبل للدراما المصرية مسلسلي «كليوباترا» الذي شاركها بطولته يوسف شعبان ومحيي إسماعيل وفتحي عبدالوهاب، و«اسمهان» الذي قدمت من خلاله السيرة الذاتية للفنانة الراحلة اسمهان مع احمد شاكر وفراس ابراهيم، وتستعد لتصوير مسلسل «شجر الدر» تأليف يسري الجندي.