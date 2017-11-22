في مفاجأة لمحبيها، وبعد أن كثر الحديث عن أغان جديدة قد تطلقها، أكدت الممثلة السورية نسرين طافش أنها ستطلق 4 أغنيات خليجية في ألبومها المقبل، الذي تحضر له بعد أن أصدرت أغنية منفردة قبل أشهر بعنوان «123 حبيبي» بطريقة استعراضية، مشيرة إلى أنها ستحاول أن تبرز في كل أغنية هوية خاصة بها، وبطابع مختلف عن الأغنية الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شددت طافش على أن الغناء «هواية» عندها تستمتع بها وتحاول تقديم أغان وكليبات راقية بشكل احترافي، مؤكدة أن التمثيل شغفها الأول والمهنة التي تحبها.

إلى ذلك، كشفت أنها وقعت على مسلسل «الزيبق» في جزئه الثاني وسيشاركها فيه الفنانان كريم عبدالعزيز وشريف منير، وهو للمخرج وائل عبدالله وستقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة، كما أشارت إلى أنها تقرأ نص مسلسل «هارون الرشيد»، الذي ستجسد فيه شخصية زبيدة.

وفي ردها على سؤال حول الفنانين الخليجيين الذين تستمع إليهم، قالت طافش، بحسب «العربية نت»، إنها تستمع للعديد من الفنانين الخليجيين كحسين الجسمي ومحمد عبده وراشد الماجد ونوال وبلقيس، كما تهوى الغناء العراقي الشعبي والمعاصر.

أما مفاجأة نسرين، فكانت أنها تحضر لإطلاق كتاب يتحدث عن الطاقة الإيجابية والتنمية الذاتية، لكنها تبحث عن مساحة هدوء بعيدا عن صخب العمل لتستكمل كتابته.