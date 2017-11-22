خضع المطرب إيمان البحر درويش لجراحة عاجلة لوقف نزيف شريان انفجر داخل المخ، بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أصابه أثناء تواجده داخل منزله، وتسبب في غيبوبة مؤقتة.

وأكد صديقه المقرب شاعر العامية عوض بدوي، أن حالته الآن مستقرة، وتم وضع المطرب داخل غرفة العناية المركزة «تحت الملاحظة».

وطلب الشاعر عوض بدوي من كل عشاق حفيد سيد درويش الدعاء له ليتخطى المرحلة الصعبة بعد إجراء الجراحة العاجلة لوقف نزيف المخ، مؤكدا أن الوضع بات أكثر اطمئنانا، وان المطرب تخطى مرحلة الغيبوبة، واستعاد جانبا من وعيه وبات يتعرف على المحيطين به، ولكنه يحتاج للمزيد من الرعاية حتى يستعيد عافيته، ولهذا ترفض الأسرة الكشف عن اسم المستشفى وفتح باب الزيارة.