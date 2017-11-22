أصيب الفنان المصري، إيمان البحر درويش، بنزيف حاد في المخ، نقل على إثره إلى إحدى المستشفيات الشهيرة وسط القاهرة.



وأدخل الفنان الشهير إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى بعد إجراء الصور والفحوصات الطبية اللازمة.



بدوره قال نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، إنه “فوجئ بسماع خبر تردي الوضع الصحي للفنان درويش، وإنه أجرى العديد من الاتصالات مع أفراد أسرته ولكن أحداً لم يجب”.



وأضاف شاكر في تصريح لموقع "إرم نيوز" الأردني، أنه على علاقة طيبة مع إيمان البحر، وأنه يحبه على الرغم من الخلافات في وجهات النظر بينهما، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لأجله ومتابعة حالته.



وتصاعد التوتر بين شاكر ودرويش، مؤخرًا بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع الأخير من الغناء، وإلغاء حفلة له في إحدى الجامعات الخاصة.



وحصل إيمان على حكم من القضاء الإداري يفيد ببطلان انتخابات نقابة الموسيقيين التي جاء على إثرها هاني شاكر نقيبًا.