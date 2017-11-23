استعادت الفنانة التونسية درة ذكريات أيام دراستها، وذكرت عددا من المواقف والمقالب التي كانت تقوم بها خلال تلك الفترة.



وقالت درة إنها في طفولتها كانت تكره الأولاد، لذا قامت بتكوين عصابة من الفتيات وكانت لها لغة سرية وطريقة كتابة خاصة لكي تحيك بها المؤامرات، كما كانت لديها جواسيس من الأولاد وكانت المجموعة تتكون من مجموعة من الرتب.



وأضافت أنها كانت تهرب من المدرسة برفقة صديقاتها وكن يجلسن في الكافيهات أو يذهبن للتسوق.



كما ذكرت درة، خلال استضافتها في برنامج «عيش الليلة» مع الفنان أشرف عبدالباقي والمذاع عبر فضائية «dmc» المصرية، أنها كانت تستغل حب نجل مدرس الفرنساوي الخاص بها وذلك حتى تتمكن من معرفة الأسئلة وتغش في الامتحان.