ترددت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية حول حمل النجمة المصرية مي كساب في طفلها الثاني، وذلك بعد مرور شهور على إنجاب طفلتها الأولى فريدة.



وأكدت كساب أن كل ما ينشر حول هذا الأمر غير صحيح، ومجرد شائعات كاذبة، موضحة، في تصريحات لها، أنها ترغب في التفرغ لخطواتها الفنية المقبلة، حيث تشارك في بطولة فيلمين، الأول بعنوان «البدلة» مع تامر حسني، والثاني «فولت زيادة»، كما تنتظر عرض فيلم «طلق صناعي» الذي شاركت حورية فرغلي بطولته.



وأكدت أنها اعتذرت عن مسرحية «اضحك لما تموت»، للمخرج عصام السيد منذ 10 أيام لارتباطها بأكثر من عمل فني وليس لأي سبب آخر.