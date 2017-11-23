أعلن الفنان اياد نصار عن انضمامه لأسرة فيلم «تراب الماس»، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلــــة، مضيفــا أن العمل مع كاتب ومخرج بهذا الحجـــم شيء جيد، إضافة إلى كوكبة النجوم الذين يشاركـــون في بطولـــة العمل المأخوذ عن الرواية التي تحمــل نفـس الاسـم.

الفيلم يشارك في بطولته آسر ياسين ومنة شلبي وصابرين ومحمود حميدة وماجد الكدواني وعزت العلايلي ومحمد ممدوح وعدد آخر من الفنانين وهو من إنتاج شركة دولار فيلم، ويتم التحضير له منذ فترة وخلال الأيام المقبلة سيتم البدء في تصويره.

«تراب الماس» تدور أحداثه حول قصة شاب يعيش حياة باهتة رتيبة، يعمل مندوب دعاية طبية في شركة للأدوية، ثم يتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد من أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها، في المنزل الذي يعيش فيه بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار عنها التي تدخل به إلى عالم الجريمة والفساد.