فرقة العدالة هو فريق من الأبطال الخارقين يظهرون في القصص المصورة التي تنشرها دي سي كومكس، من ابتكار الكاتب غاردنر فوكس في مارس سنة 1960.

والأعضاء السبعة لفرقة العدالة هم باتمان، الرجل المائي، سوبرمان، البرق، الفانوس الأخضر، الصياد المريخي والمرأة المعجزة، وتغير أعضاء الفرقة خلال السنوات بشخصيات متنوعة من عالم دي سي.

تم صنع مسلسل تلفزيوني باسم «فرقة العدالة» عرض من 2001 إلى 2004، وفي مارس 2016 تم إصدار فيلم «باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة» من إخراج زاك شايدر والذي ظهر فيه جزء من أعضاء الفرقة ويعرض حاليا في كل دور العرض العالمية.

وجدير بالذكر أن أبطال الفيلم الجديد هم بن آفليك، غال غادوت، جيسون ساموا، وعزرا ميلر.