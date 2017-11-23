أجرت نقابة الموسيقيين في مصر تحقيقاً مع المطربة شيرين عبد الوهاب بخصوص واقعة فيديو البلهارسيا، الذي أثار لغطا وجدلا كبيرا في مصر.



ومثلت شيرين للتحقيق أمام الشؤون القانونية للنقابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء واستمر التحقيق حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وكشفت فيه الفنانة المصرية كافة التفاصيل حول ملابسات واقعة الفيديو الذي انتشر قبل أسبوع.



وظهرت شيرين في الفيديو، أثناء حفلة سابقة، في بيروت وهي تقول لأحد مشاهديها ابتعد عن مياه النيل لأنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا.



وأوضحت شيرين أنها تقدم اعتذارها للشعب المصري عما وصفته بهزار سخيف، مؤكدة أنها لم تعتد أن تدافع عن خطأ أو تتهرب من مواجهته.



وأضافت أنها وجهت اعتذارها للشعب المصري لأنه يستحق هذا الاعتذار بعد إحساسه بالألم والغضب من مزحة وهزار غير مقصود، لم تعنيه مطلقا في الفيديو.



ووصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.



وأكدت أنه لا يستطيع أحد المزايدة على انتمائها لهذا البلد العظيم بتاريخه ونيله وشعبه، وأنها بنت هذه الأرض الطيبة.



وشددت الفنانة المصرية على أنها تعتز بانتمائها إلى نقابة الموسيقيين، وأن حضورها ومثولها للتحقيق يأتي تقديرا منها لكيان النقابة وتلبية للوائحها وقواعدها.



ومن جانبه، قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن شيرين فنانة كبيرة، وتحملت مسؤولية الموقف الذي تعرضت له، واستجابت لقرار مجلس النقابة بصدر رحب.



وأضاف في بيان صادر عن نقابة المهن الموسيقية عقب التحقيق أنه لا توجد خصومة بين النقابة وشيرين، وأن ما يحدث إجراء داخلي للحفاظ عليها وحمايتها لمكانتها الكبيرة، ولأنها ابنة لهذا الكيان الكبير الذي مثله عبر تاريخ الفن رموز كبار مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.



وقال نقيب الموسيقيين إنه يجب طي هذه الصفحة تماماً والتفرغ لدعم هذا الوطن ثقافياً وفنياً في هذه المرحلة التاريخية الفارقة لتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم، مشيرا إلى إحالة هذا الأمر برمته إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم.



وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت إيقاف شيرين ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق، بعد واقعة الفيديو معتبرة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبررين من مصر.



وأكدت النقابة أن ما حدث من شيرين في الفيديو يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري، الذي رفض كل ما جاء على لسان المطربة، مؤكدة أن القرار يقضي بعدم منح شيرين التصاريح اللازمة للحفلات التي ستقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة والتحقيق معها.