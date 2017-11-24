نشرت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها برفقة إحدى صديقاتها.

وهذا هو الظهور الأول الواضح للنجمة اللبنانية، بعد خضوعها لعملية جراحية في ساقها. وقد بدت بإطلالة طبيعية وهي ترتدي ملابس المنزل، فيما ظهرت ساقها مغطاة بالشاش الطبي.

وحققت الصورة أكثر من 58 ألف إعجاب في ساعات قليلة. وقد أرفقتها ميريام بإعادة نشر لتعليق كتبته الصديقة التي تدعى بوليت تيمينوت وجاء فيه: "سعيدة جداً لتمضية وقت قيم مع صديقتي الرائعة التي يسهل لقاؤها دائماً. أحبك ميريام وأتمنى لك الشفاء العاجل".

يشار إلى أن فريق عمل شركة "ميريام ميوزيك" كان نشر في وقت سابق صورة للنجمة من دون أن يظهر فيها وجهها.

وكتب تعليقاً عليها: "زار اليوم فريق عمل ميريام ميوزيك ملكة المسرح ميريام فارس في منزلها للإطمئنان أكثر على صحتها. ورغم الألم الذي يرافقها طوال الوقت لم تخل الجلسة من الضحك والمرح كما هي العادة.



أسرة عمل شركتنا تتمنى لها الشفاء العاجل وننتظر عودتها لمتابعة نشاطاتها وحفلاتها وزيارتها المفاجئة لمكاتبنا بعد3أسابيع".

كذلك أشعلت النجمة التطبيق نفسه من خلال نشرها صورة بإطلالة طفولية، حيث ارتدت ملابس تليق بالأطفال وسرحت شعرها بطريقة عشوائية.

وعلقت على الصورة التي حازت أكثر من 164 ألف إعجاب بالقول: "مين بعد ما خلص درسه؟".