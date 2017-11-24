حلّ الإعلامي الشهير مفيد فوزي ضيفاً على الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، عبر برنامجه على قناة العاصمة الفضائية، وتحدث خلال الحلقة عن رأيه في الفنان محمد رمضان.

وقال فوزي أنه أصبح يحب محمد رمضان على المستوى الفني بعدما غيّر من نفسه، مؤكداً حبه له على المستوى الشخصي أيضاً، لافتا إلى أنه يرى أن سبب نجاح رمضان يعود إلى استطاعته تقديم شخصيات كثيرة لأنه يشبه الـ 100 مليون مصري.

وأضاف أنه كان سيتخيل رمضان "عجلاتي" في أحد الشوارع لو لم يكن ممثلا، وفي نفس الحلقة قام رمضان بعمل مداخلة هاتفية أكد فيها سعادته برأي فوزي، وأن العجلاتي شخص محترم ومكافح عظيم.