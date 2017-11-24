كشف الفنان الكبير محمد عبده خلال لقاء تليفزيوني ، عن تبرأه من الخلاف بين الفنانة الإماراتية أحلام ، والفنانة الكويتية نوال ، واشاد بقدرات نوال الغنائية .

حيث سألت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز ، الفنان الكبير محمد عبده هل أنت نادم على تسمية أحلام بفنانة العرب ، ورد قائلاً ، والله ما سميتها بفنانة العرب ، أنا قولت أن أحلام المطربة الخليجية الأولى وزعلوا مني كثير من الأصوات النسائية ، ولكن هذا واقع فأحلام أصبحت منتشره على الساحة العربية كلها وصوتها يصل للكثير أكثر من الأصوات الأخرى .

وفي حديثه عن نوال قال محمد عبده ، نوال مغنية كلاسيكية من الدرجة الأولى تختلف كثيرا ، وأحلام لا تستطيع مجاراتها في أغانيها الكلاسيكية .