أضفى الفنان حسين فهمي خفة ظله في تعليقه على بعض الأحداث التي دارت خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ليصنع 3 مواقف أحرج من خلالها 3 نجوم من دون قصد.

الموقف الأول جمعه بالنجمة يسرا، التي صعدت إلى مسرح الحفل لإلقاء كلمة وتقديمها كرئيس لجنة تحكيم للمهرجان، وفور انتهاءها من كلمتها تركت الميكروفون لتعود إلى مكانها، وأثناء سيرها عادت مرة أخرى، وقالت: "نسيت حاجة مهمة قوي"، وأشارت إلى حسين فهمي قائلة: "طبعا أنا عارفة أنه قاعد بيضحك عليا.. وقامت بتقديمه".

وقرر فهمي ألا يمر ما حدث مرور الكرام، حيث علق فور صعوده على المسرح قائلا بإسلوب ساخر: "احنا عملنا بروفة على كده يا يسرا، بس ما أعرفش نستيني إزاي.. هتعوضيها المرة الجاية"، لتقع يسرا في موقف محرج.

أما الموقف الثاني فجاء عندما قام فهمي بتقديم أعضاء لجنة التحكيم، ومن بينهم المخرج المصري خيري بشارة، الذي لفت الأنظار بحضوره بإطلالة "كاجوال" وهي غير مسموح بها في الحفلات الرسمية.

ولم يفلت بشارة من سخرية فهمي الذي علق قائلا: "خيري طول عمره ما بيحبش يلبس رسمي، وأنا لما كنت رئيس 4 سنين ما كنتش بدخله المهرجان، وأنا لازم أقولها يا خيري مش قادر أمسك نفسي".

والموقف الثالث عندما دعا فهمي أعضاء لجنة التحكيم للصعود للمسرح، ومن بينهم السورية كندة علوش، وحرص زوجها عمرو يوسف في لفتة منه أدهشت الجميع على اصطحابها وتوصيلها حتى خشبة المسرح.

وهو ما استقبله فهمي بالسخرية أيضا معلقا: "هو عمرو مش ضمن لجنة التحكيم حقيقة، بس سعيد أنه موجود معانا"، ووضعه بذلك فى موقف محرج، ليقرر عمرو يوسف العودة إلى مقعده، واستقبل فهمي أيضا ذلك بالضحك قائلا له: "تعالى".